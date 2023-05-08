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8 мая, 14:17

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с визитом в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова посетить эту страну с визитом в 2023 году. Об этом говорится в их совместном заявлении. Согласно документу, Жапаров выразил признательность руководству России за тёплый приём и гостеприимство.

"Жапаров приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Кыргызскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", — сказано в сообщении.

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Лайф напоминает, что 8 мая Путин встретился в Москве c Жапаровым, который находится в столице с официальным визитом. Российский лидер назвал знаковым событием визит главы Кыргызской Республики для участия в праздновании Дня Победы.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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