Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с визитом в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова посетить эту страну с визитом в 2023 году. Об этом говорится в их совместном заявлении. Согласно документу, Жапаров выразил признательность руководству России за тёплый приём и гостеприимство.

"Жапаров приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Кыргызскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", — сказано в сообщении.