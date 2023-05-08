Путин назвал знаковым событием визит президента Киргизии в Москву ко Дню Победы
Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве c коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в столице с официальным визитом. Российский лидер назвал знаковым событием визит главы Кыргызской Республики для участия в праздновании Дня Победы.
Путин назвал знаковым событием визит президента Киргизии в Москву ко Дню Победы. Видео © LIFE
"Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время", — сказал Путин, открывая встречу.
Кроме того, российский лидер напомнил о вкладе народа Киргизии в победу в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что 360 тысяч жителей республики ушли на фронт и 134 тысячи не вернулись. Жапаров поблагодарил Путина за тёплый приём и отметил, что память о героизме "наших отцов и дедов" будет храниться вечно.
Путин также напомнил, что 7 мая Жапаров совместно с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам, где возложил цветы и отдал дань памяти сражавшимся на этом участке фронта.
Отметим, что Жапаров в День Победы станет почётным гостем на параде на Красной площади. Также участие в праздничных мероприятиях примут президенты Казахстана, Таджикистана и Армении.
LIFE