Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве c коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в столице с официальным визитом. Российский лидер назвал знаковым событием визит главы Кыргызской Республики для участия в праздновании Дня Победы.

Путин назвал знаковым событием визит президента Киргизии в Москву ко Дню Победы. Видео © LIFE

"Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время", — сказал Путин, открывая встречу.

Кроме того, российский лидер напомнил о вкладе народа Киргизии в победу в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что 360 тысяч жителей республики ушли на фронт и 134 тысячи не вернулись. Жапаров поблагодарил Путина за тёплый приём и отметил, что память о героизме "наших отцов и дедов" будет храниться вечно.