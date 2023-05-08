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8 мая, 04:12

Путин и Жапаров обсудят в Москве стратегическое партнёрство России и Киргизии

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудят 8 мая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе российского лидера.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.

Также представитель Жапарова ранее сообщал, что президент Киргизии планирует встретиться в Москве и с другими официальными лицами РФ. В День Победы он станет почётным гостем на параде на Красной площади.

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Напомним, президент Киргизии Садыр Жапаров отправился с официальным визитом в Москву. В состав делегации вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов и глава МВД Улан Ниязбеков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Анатолий Симоненко
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