Путин и Жапаров обсудят в Москве стратегическое партнёрство России и Киргизии

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудят 8 мая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе российского лидера.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.

Также представитель Жапарова ранее сообщал, что президент Киргизии планирует встретиться в Москве и с другими официальными лицами РФ. В День Победы он станет почётным гостем на параде на Красной площади.