Путин и Жапаров обсудят в Москве стратегическое партнёрство России и Киргизии
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудят 8 мая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе российского лидера.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — сказано в сообщении.
Также представитель Жапарова ранее сообщал, что президент Киргизии планирует встретиться в Москве и с другими официальными лицами РФ. В День Победы он станет почётным гостем на параде на Красной площади.
Напомним, президент Киргизии Садыр Жапаров отправился с официальным визитом в Москву. В состав делегации вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов и глава МВД Улан Ниязбеков.
ТАСС / Сергей Бобылев