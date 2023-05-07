Президент Киргизии Жапаров отправился в Москву для переговоров с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился с официальным визитом в Москву. Об этом сообщила его пресс-служба. В состав делегации вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов и глава МВД Улан Ниязбеков.

Уточняется, что лидер Кыргызской Республики проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Парад Победы в качестве почётного гостя.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву. В ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — сказано в сообщении пресс-службы.

Лидеры двух стран будут обсуждать актуальные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Жапаров также встретится с другими официальными лицами РФ. О ком именно идёт речь, не уточняется.