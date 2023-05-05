Путин обсудил с Совбезом подготовку ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза страны. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь шла о подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы.
"Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы", — заявил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не будут проводить традиционный приём в 9 Мая. При этом Парад Победы в Москве состоится.
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