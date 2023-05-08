Токаев прилетит в Москву для участия в Параде Победы 9 Мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит 8–9 мая рабочий визит в Россию для участия в Параде Победы. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.

"8–9 мая глава государства совершит рабочий визит в Россию. В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Токаев вместе с тем собирается посетить братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Желдибай также отметил, что в битве под Ржевом участвовали порядка 22 тысяч солдат и офицеров из Казахстана. А 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Токаев примет участие в Параде Победы.

Кроме того, сегодня Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба президента республики. После этого президентский оркестр исполнил гимн Казахстана, а рота почётного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия. Токаев также пообщался с ветеранами и поздравил их с Днём Победы.