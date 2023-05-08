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8 мая, 09:22

Путин направил поздравления с Днём Победы лидерам всех стран СНГ, кроме Молдавии

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления с Днём Победы лидерам Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме Молдавии. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля.

Президент поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также глава российского гсоударства направил послания коллегам из Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Не оставил в стороне Путин и народы Грузии и Молдавии.

Путин подчеркнул, что в этот знаменательный день мы воздаём дань глубокого уважения всем, чьи подвиги на полях сражений помогли сокрушить нацистских захватчиков.

"Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", — сказано в посланиях.

Путин также отметил, что духовное наследие Великой Победы и в будущем будет способствовать развитию отношений между государствами и народами. Президент поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и пожелал им здоровья и бодрости духа.

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"Победитель будет тот же": В Госдуме отметили особую атмосферу 9 Мая в этом году

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин выступит на параде 9 Мая. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности речи президента.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Осипов
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