Для России годовщина начала Великой Отечественной войны является особенно важной датой на фоне текущего проведения специальной военной операции, когда на стороне националистов против Москвы вновь выступает, как и 82 года назад, практически вся Европа. Она вместе с США уже превратила ВСУ в "передовой отряд НАТО". Такое мнение в беседе с Лайфом выразил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По словам парламентария, когда 9 Мая отмечалось в прошлом году во время СВО, ещё речь шла о демилитаризации киевского режима, который занимается геноцидом жителей Донбасса. Однако за минувший год стало очевидно, что нашей стране противостоит весь Североатлантический альянс, который всё это время накачивал Незалежную оружием. Таким образом, нынешняя ситуация, по сути, напоминает очередной поход против России, подчеркнул наш собеседник.

"Всё повторяется, каждые сто лет одно и то же нашествие. Ну здесь надо сказать, что и победитель будет опять тот же самый. Как и в прошлые разы. И никакого исторического шанса у этих людей нет. <...> Хотел Гитлер свой Третий рейх бесчеловечный установить, хотят сейчас новые "хозяева" мира установить свои либертарианские законы с родителем номер один и родителем номер два, но мы храним традиционные ценности, мы опираемся на истинную поддержку других народов. И как тогда, так и сейчас, побеждаем. Поэтому День Победы, он, конечно, отмечается сейчас зарифмованно со СВО", — резюмировал депутат.