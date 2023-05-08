Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам телефонного разговора, который состоялся между главами двух стран.

"Пользуясь случаем, глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы, которые планирует провести в Москве. <...> Президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин ещё раз обменялись добрыми пожеланиями благополучия и дальнейшего процветания дружественным народам Туркменистана и России", — говорится в публикации.

Указывается, что президенты поздравили друг друга с приближающимся Днём Победы. В ходе беседы лидер Туркменистана также подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают ВОВ и победа над фашизмом. По словам Бердымухамедова, в его республике свято чтут память защитников своей страны на полях сражений, а также с большим трепетом относятся к ветеранам войны. Кроме того, президенты обсудили ряд вопросов развития сотрудничества двух стран.