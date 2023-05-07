Президент Киргизии открыл мемориал подо Ржевом

Президент Киргизии Садыр Жапаров официально открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам, погибшим во время Великой Отечественной войны. На церемонии также присутствовал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Хочу отметить вклад наших соотечественников в дело общей победы. Символично, что для установки монумента, олицетворяющего наши горы, выбрана именно Ржевская земля. Общеизвестно, что в годы ВОВ одним из наиболее ожесточённых направлений был район Ржевско-Вяземского выступа", — сказал Жапаров в ходе церемонии открытия мемориала.

Глава республики выразил уверенность, что этот памятник "будет служить символом нашей вечной памяти всем героям, которые сражались за наше будущее". Кроме того, Жапаров добавил, что "их подвиги и жертвы не должны быть забыты, они останутся в памяти как вклад в общую победу". В свою очередь Володин подчеркнул, что Ржевская земля пропитана кровью народов Советского Союза. Он призвал дорожить историческим наследием и сохранять его.

"Только та страна имеет будущее, которая уважает историю и чтит традиции. Только тот народ, который помнит своих героев, имеет будущее", — заметил председатель Госдумы.

Строительство мемориала воинам из Киргизии, погибшим в годы ВОВ, было завершено в начале июня 2020 года. Средства на его возведение были полностью выделены из бюджета республики. Памятник представляет архитектурную композицию в виде трёх гор, олицетворяющих горы Ала-Тоо (Тянь-Шань).