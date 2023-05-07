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Опубликовано 7 мая 2023, 17:46

Президент Киргизии открыл мемориал подо Ржевом

Президент Киргизии Жапаров открыл Ржевский мемориал воинам из этой республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров официально открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам, погибшим во время Великой Отечественной войны. На церемонии также присутствовал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Хочу отметить вклад наших соотечественников в дело общей победы. Символично, что для установки монумента, олицетворяющего наши горы, выбрана именно Ржевская земля. Общеизвестно, что в годы ВОВ одним из наиболее ожесточённых направлений был район Ржевско-Вяземского выступа", — сказал Жапаров в ходе церемонии открытия мемориала.

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Глава республики выразил уверенность, что этот памятник "будет служить символом нашей вечной памяти всем героям, которые сражались за наше будущее". Кроме того, Жапаров добавил, что "их подвиги и жертвы не должны быть забыты, они останутся в памяти как вклад в общую победу". В свою очередь Володин подчеркнул, что Ржевская земля пропитана кровью народов Советского Союза. Он призвал дорожить историческим наследием и сохранять его.

"Только та страна имеет будущее, которая уважает историю и чтит традиции. Только тот народ, который помнит своих героев, имеет будущее", — заметил председатель Госдумы.

Строительство мемориала воинам из Киргизии, погибшим в годы ВОВ, было завершено в начале июня 2020 года. Средства на его возведение были полностью выделены из бюджета республики. Памятник представляет архитектурную композицию в виде трёх гор, олицетворяющих горы Ала-Тоо (Тянь-Шань).

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын
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