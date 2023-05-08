Пашинян приедет в Москву и посетит Парад Победы на Красной площади

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву и примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики. Там отметили, что Пашинян уже 8 мая отправится с рабочим визитом в российскую столицу.

"Премьер-министр Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 Мая", — говорится в сообщении.