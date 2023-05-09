На Красной площади в Москве начался военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ и верховный главнокомандующий Владимир Путин, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

На Красной площади начался Парад Победы. Видео © LIFE

На площадь под звуки песни "Священная война" внесли государственный флаг России и боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которое признано Знаменем Победы. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков, принимает Шойгу. Министр обороны РФ совершает традиционный объезд войск.