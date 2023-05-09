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9 мая, 07:02

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на Парад Победы

<p>Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев</p>

Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал в Москву для празднования Дня Победы и участия в параде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство республики в РФ.

"Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в Параде Победы", — сообщил собеседник агентства.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что для участия в праздновании Дня Победы в российскую столицу приехали лидеры шести соседних республик, а именно: президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и премьер Армении. Главы первых двух посетили Тверскую область, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы.

Николь Вербер
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