Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на Парад Победы
Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Даничев
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал в Москву для празднования Дня Победы и участия в параде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство республики в РФ.
"Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в Параде Победы", — сообщил собеседник агентства.
Ранее Лайф уже рассказывал, что для участия в праздновании Дня Победы в российскую столицу приехали лидеры шести соседних республик, а именно: президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и премьер Армении. Главы первых двух посетили Тверскую область, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы.