Песков: Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы
День Победы остаётся одним из главных праздников для стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Как рассказал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия благодарна лидерам государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна лидерам СНГ, которые чтят День Победы и приехали в Москву. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства – участники СНГ по-прежнему считают это святым днём, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот день с нашим президентом и быть вместе с нами", — подчеркнул Песков.
Для участия в праздновании Дня Победы в Москву прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин пригласил президента Туркмении.
ТАСС / Михаил Метцель