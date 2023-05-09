Песков: Россия признательна лидерам стран СНГ, которые чтят День Победы

День Победы остаётся одним из главных праздников для стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). Как рассказал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия благодарна лидерам государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.

"9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства – участники СНГ по-прежнему считают это святым днём, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот день с нашим президентом и быть вместе с нами", — подчеркнул Песков.