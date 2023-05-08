В Кремле раскрыли график Путина и иностранных лидеров на 9 мая
Песков: Прибывшие лидеры стран СНГ будут вместе с Путиным на Красной площади
Прибывшие в Москву на День Победы лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) вместе с российским президентом Владимиром Путиным будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади. Об этом журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков раскрыл график Путина и иностранных лидеров на 9 мая. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"В 10 утра начнётся непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств [СНГ] будут вместе с ним на трибуне", — отметил он.
Представитель Кремля добавил, что после этого лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и проведут неформальный завтрак.
Между тем для участия в праздновании Дня Победы прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.
ТАСС / Сергей Карпухин