Песков: Принимаются все меры для обеспечения безопасности на Параде Победы
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более когда речь идёт о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Всё, что по закону положено, всё делается для этого", — сказал он в эфире Первого канала.
Песков добавил, что характер действий Киева требует быть начеку, а также подтверждает правильность решения о начале специальной военной операции.
Напомним: ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит 8–9 мая рабочий визит в РФ для участия в Параде Победы. Также столицу посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, президент Киргизии Садыр Жапаров в День Победы станет почётным гостем на параде на Красной площади. Также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании в российской столице.
ТАСС / Михаил Терещенко