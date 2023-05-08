Песков: Принимаются все меры для обеспечения безопасности на Параде Победы

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более когда речь идёт о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Всё, что по закону положено, всё делается для этого", — сказал он в эфире Первого канала.