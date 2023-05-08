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8 мая, 15:14

Песков: Принимаются все меры для обеспечения безопасности на Параде Победы

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более когда речь идёт о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Всё, что по закону положено, всё делается для этого", — сказал он в эфире Первого канала.

Песков добавил, что характер действий Киева требует быть начеку, а также подтверждает правильность решения о начале специальной военной операции.

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Напомним: ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит 8–9 мая рабочий визит в РФ для участия в Параде Победы. Также столицу посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, президент Киргизии Садыр Жапаров в День Победы станет почётным гостем на параде на Красной площади. Также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании в российской столице.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Григорьев
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