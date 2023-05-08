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8 мая, 16:32

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики.

Александр Лукашенко прибыл в Москву. Видео из телеграм-канала "Пул Первого"

"Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву", — сообщила Наталья Эйсмонт.

Песков: Принимаются все меры для обеспечения безопасности на Параде Победы

Песков: Принимаются все меры для обеспечения безопасности на Параде Победы

Таким образом, для участия в праздновании Дня Победы приглашены лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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