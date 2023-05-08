Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики.

Таким образом, для участия в праздновании Дня Победы приглашены лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.