Президент Казахстана Токаев возложил цветы к мемориалу во Ржеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве, где проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве. Видео © Telegram / Aqorda

"Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания", — сказано в публикации.

Там отметили, что мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырёх метров с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".