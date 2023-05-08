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8 мая, 14:45

Президент Казахстана Токаев возложил цветы к мемориалу во Ржеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве, где проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве. Видео © Telegram / Aqorda

"Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания", — сказано в публикации.

Там отметили, что мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырёх метров с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".

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На мемориале расположена карта Казахстана с отмеченными городами Алма-Ата и Актобе. Там в 1941 году формировались стрелковые бригады. На плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в бригады.

Ранее Лайф писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Параде Победы. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон также вылетел в Москву, чтобы 9 мая участвовать в праздновании Дня Победы. К мероприятию также присоединятся президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян.

Обложка ©

Telegram / Aqorda

Илья Суриков
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