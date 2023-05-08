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8 мая, 12:28

В России в преддверии Дня Победы раздали более 400 тысяч георгиевских лент

Традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая, проходит по всей России. Раздают символику гражданам тысячи волонтёров.

Акция "Георгиевская ленточка". Видео © Предоставлено Лайфу

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В преддверии Дня Победы уже роздано свыше 400 тысяч георгиевских ленточек по всей стране. Георгиевская лента стала не просто символом, а знаком единения народа, который помнит и чтит историю ВОВ.

Ранее в детском лагере "Артек" прошла "Эстафета поколений наших героев за будущее России". В рамках акции ребята развернули 160-метровую георгиевскую ленту. Лайф также писал, что в Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка".

Как красиво завязать георгиевскую ленточку: 10 способов от Лайфа

Как красиво завязать георгиевскую ленточку: 10 способов от Лайфа

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Предоставлено Лайфу

Иван Косицын
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