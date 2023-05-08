В России в преддверии Дня Победы раздали более 400 тысяч георгиевских лент
Традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая, проходит по всей России. Раздают символику гражданам тысячи волонтёров.
Акция "Георгиевская ленточка". Видео © Предоставлено Лайфу
В преддверии Дня Победы уже роздано свыше 400 тысяч георгиевских ленточек по всей стране. Георгиевская лента стала не просто символом, а знаком единения народа, который помнит и чтит историю ВОВ.
Ранее в детском лагере "Артек" прошла "Эстафета поколений наших героев за будущее России". В рамках акции ребята развернули 160-метровую георгиевскую ленту. Лайф также писал, что в Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка".
Предоставлено Лайфу