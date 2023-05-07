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Как красиво завязать георгиевскую ленточку: 10 способов от Лайфа

Совсем скоро наступит самый главный праздник для миллионов россиян — День Победы. И как же в 9 Мая можно обойтись без одного из самых важных символов праздника — георгиевской ленточки?

7 мая, 13:47
<p>Волонтёры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц столицы. Обложка © ТАСС / Анатолий Жданов</p>

Волонтёры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц столицы. Обложка © ТАСС / Анатолий Жданов

Традиция носить георгиевскую ленточку в День Победы появилась не так давно — в 2005 году, когда праздновалось шестидесятилетие Победы. Сейчас она распространилась по всей России и за её пределами, став национальным знаком уважения к подвигу победителей. Согласно "Кодексу георгиевской ленточки", который составили волонтёры одноимённой акции, лучшее место для георгиевской ленточки — на груди в районе сердца. Её прикрепляют поверх одежды, например на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки. Довольно часто у многих возникает вопрос, как правильно завязать георгиевскую ленточку, да ещё и красиво? Лайф собрал 10 универсальных и довольно оригинальных способов по завязыванию гвардейской ленты.

Галочка

Быстрый, лёгкий, и, пожалуй, самый известный способ завязать Георгиевскую ленту. Фото © Shutterstock

Быстрый, лёгкий, и, пожалуй, самый известный способ завязать Георгиевскую ленту. Фото © Shutterstock

Самый обыкновенный и, наверное, популярный способ — это лента в виде галочки (или петли), нужно всего лишь сложить её крест-накрест и закрепить булавкой на одежде. Просто, мило и, главное, аккуратно.

Зигзаг (Z)

Георгиевская лента в виде буквы Z. Фото © VK / vsezapobedu

Георгиевская лента в виде буквы Z. Фото © VK / vsezapobedu

Помните, как выглядит зигзаг? Вот именно так и сложите ленту, чтобы получилась английская буква Z. Достаточно необычно и красиво, да ещё и символизирует преемственность поколения победителей — с началом специальной военной операции (СВО) на Украине георгиевская лента и литера Z обрели новые смыслы.

Девятка

Один из лучших способов завязать ленту к 9 Мая. Фото © Shutterstock

Один из лучших способов завязать ленту к 9 Мая. Фото © Shutterstock

Ещё один довольно необычный способ — это завязать ленту в форме девятки — цифры, символизирующей Великий праздник День Победы. Сделать это тоже довольно просто: принцип тут тот же, что и в способе с галочкой (петлёй), разница лишь в том, что в данном случае необходимо левый конец ленты спрятать за правый так, чтобы он не выпирал наружу.

Vиктория — значит Победа

Простой способ завязать Георгиевскую ленточку в виде английской буквы V, что значит Victoria или Победа. Фото © Shutterstock

Простой способ завязать Георгиевскую ленточку в виде английской буквы V, что значит Victoria или Победа. Фото © Shutterstock

Можно сложить георгиевскую ленту в виде буквы V и прикрепить к одежде двумя булавками. Для этого сложите её вдвое, а затем верхний конец растяните вправо, а нижний — влево. Вот вам и символ победы.

Брошь в виде звезды

Красивый, но сложный способ работы с Георгиевской ленточкой, в результате которого получатся брошь в виде звезды. Кадр из видео © YouTube / "Домашний огонёк"

Красивый, но сложный способ работы с Георгиевской ленточкой, в результате которого получатся брошь в виде звезды. Кадр из видео © YouTube / "Домашний огонёк"

Сложный, но очень необычный и оригинальный способ завязывания георгиевской ленты.

Зажмите конец ленты между указательным и большим пальцем. Затем согните её на расстоянии 10–15 см и уложите местом сгиба внахлёст на удерживаемый конец. Должен получиться треугольник. Удерживая место соединения лент, поверните заготовку на 180 градусов. Теперь снова сгибаем ленту на расстоянии 10–15 см и укладываем сгибом внахлёст на удерживаемый нами конец. Получается ромб. Снова поворачиваем заготовку и формируем треугольник сбоку от первого. С противоположной стороны складываем четвёртый треугольник. Поворачиваем почти готовую брошь последний раз и формируем пятый угол пятиконечной звезды. Лишнее можно отрезать. Готово, прикалываем брошь булавкой и наслаждаемся своей работой.

Изящный бантик

Бантик из Георгиевской ленты. Фото © Shutterstock

Бантик из Георгиевской ленты. Фото © Shutterstock

Очень простой способ. Повяжите ленту в обычный бантик — и вуаля! Изящная георгиевская лента уже украшает вашу кофточку.

Трубочка

Необычный вариант крепления Георгиевской ленты к одежде в виде трубочки. Фото © Shutterstock

Необычный вариант крепления Георгиевской ленты к одежде в виде трубочки. Фото © Shutterstock

Необходимо взять ленту двумя руками, свернуть в трубочку и сформировать кружок. Теперь пристегните его к одежде булавкой или брошью.

Символ мая — буква М

Лента в виде буквы М, символизирующей Май и Москву. Фото © Shutterstock

Лента в виде буквы М, символизирующей Май и Москву. Фото © Shutterstock

Ну и как же без символа мая — буквы М. Механика здесь похожа на ту, которая описана в способе с символом Z, отличие тут только в том, что если там мы складывали ленту два раза, то здесь необходимы три складывания.

Как и где носить георгиевскую ленту

Россиянам следует относиться к георгиевской ленте бережно и с уважением. Автомобилистам стоит выбрать такое место для крепления этого символа, где он будет выглядеть достойно. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачёв.

Как правильно носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

Как правильно носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

"Сейчас многие украшают свои авто новейшей патриотической символикой — не только георгиевской лентой, но и буквами Z и V, и это здорово, это и есть живое стремление людей поддержать наших бойцов, наших героев прошлого и настоящего", — отметил он.

Депутат призвал всех относиться к символу бережно и уважительно. На автомобиле для ленточки лучше выбрать, к примеру, зеркало заднего вида.

Напомним, что ещё в 2022 году Госдума установила уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. За публичное осквернение георгиевской ленты грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В соответствии с законом этот символ может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а в иных случаях будет пресекаться законом.

Как нельзя носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

Как нельзя носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

Как нельзя носить георгиевскую ленту

— прикреплять ленту на волосы, обувь, штаны;

— завязывать ленту на сумках, рюкзаках, кошельках;

— прикреплять ленту к бижутерии, часам;

— прикреплять к одежде слишком много лент;

— завязывать больше одной ленты на машине;

— прикреплять ленту на животных и их одежду, использовать как ошейник или поводок.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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