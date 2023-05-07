Как красиво завязать георгиевскую ленточку: 10 способов от Лайфа Совсем скоро наступит самый главный праздник для миллионов россиян — День Победы. И как же в 9 Мая можно обойтись без одного из самых важных символов праздника — георгиевской ленточки? 7 мая, 13:47 Волонтёры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц столицы. Обложка © ТАСС / Анатолий Жданов

Традиция носить георгиевскую ленточку в День Победы появилась не так давно — в 2005 году, когда праздновалось шестидесятилетие Победы. Сейчас она распространилась по всей России и за её пределами, став национальным знаком уважения к подвигу победителей. Согласно "Кодексу георгиевской ленточки", который составили волонтёры одноимённой акции, лучшее место для георгиевской ленточки — на груди в районе сердца. Её прикрепляют поверх одежды, например на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки. Довольно часто у многих возникает вопрос, как правильно завязать георгиевскую ленточку, да ещё и красиво? Лайф собрал 10 универсальных и довольно оригинальных способов по завязыванию гвардейской ленты.

Галочка

Быстрый, лёгкий, и, пожалуй, самый известный способ завязать Георгиевскую ленту. Фото © Shutterstock

Самый обыкновенный и, наверное, популярный способ — это лента в виде галочки (или петли), нужно всего лишь сложить её крест-накрест и закрепить булавкой на одежде. Просто, мило и, главное, аккуратно.

Зигзаг (Z)

Георгиевская лента в виде буквы Z. Фото © VK / vsezapobedu

Помните, как выглядит зигзаг? Вот именно так и сложите ленту, чтобы получилась английская буква Z. Достаточно необычно и красиво, да ещё и символизирует преемственность поколения победителей — с началом специальной военной операции (СВО) на Украине георгиевская лента и литера Z обрели новые смыслы.

Девятка

Один из лучших способов завязать ленту к 9 Мая. Фото © Shutterstock

Ещё один довольно необычный способ — это завязать ленту в форме девятки — цифры, символизирующей Великий праздник День Победы. Сделать это тоже довольно просто: принцип тут тот же, что и в способе с галочкой (петлёй), разница лишь в том, что в данном случае необходимо левый конец ленты спрятать за правый так, чтобы он не выпирал наружу.

Vиктория — значит Победа

Простой способ завязать Георгиевскую ленточку в виде английской буквы V, что значит Victoria или Победа. Фото © Shutterstock

Можно сложить георгиевскую ленту в виде буквы V и прикрепить к одежде двумя булавками. Для этого сложите её вдвое, а затем верхний конец растяните вправо, а нижний — влево. Вот вам и символ победы.

Брошь в виде звезды

Красивый, но сложный способ работы с Георгиевской ленточкой, в результате которого получатся брошь в виде звезды. Кадр из видео © YouTube / "Домашний огонёк"

Сложный, но очень необычный и оригинальный способ завязывания георгиевской ленты.



Зажмите конец ленты между указательным и большим пальцем. Затем согните её на расстоянии 10–15 см и уложите местом сгиба внахлёст на удерживаемый конец. Должен получиться треугольник. Удерживая место соединения лент, поверните заготовку на 180 градусов. Теперь снова сгибаем ленту на расстоянии 10–15 см и укладываем сгибом внахлёст на удерживаемый нами конец. Получается ромб. Снова поворачиваем заготовку и формируем треугольник сбоку от первого. С противоположной стороны складываем четвёртый треугольник. Поворачиваем почти готовую брошь последний раз и формируем пятый угол пятиконечной звезды. Лишнее можно отрезать. Готово, прикалываем брошь булавкой и наслаждаемся своей работой.

Изящный бантик

Бантик из Георгиевской ленты. Фото © Shutterstock

Очень простой способ. Повяжите ленту в обычный бантик — и вуаля! Изящная георгиевская лента уже украшает вашу кофточку.

Трубочка

Необычный вариант крепления Георгиевской ленты к одежде в виде трубочки. Фото © Shutterstock

Необходимо взять ленту двумя руками, свернуть в трубочку и сформировать кружок. Теперь пристегните его к одежде булавкой или брошью.

Символ мая — буква М

Лента в виде буквы М, символизирующей Май и Москву. Фото © Shutterstock

Ну и как же без символа мая — буквы М. Механика здесь похожа на ту, которая описана в способе с символом Z, отличие тут только в том, что если там мы складывали ленту два раза, то здесь необходимы три складывания.

Как и где носить георгиевскую ленту

Россиянам следует относиться к георгиевской ленте бережно и с уважением. Автомобилистам стоит выбрать такое место для крепления этого символа, где он будет выглядеть достойно. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачёв.

Как правильно носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

"Сейчас многие украшают свои авто новейшей патриотической символикой — не только георгиевской лентой, но и буквами Z и V, и это здорово, это и есть живое стремление людей поддержать наших бойцов, наших героев прошлого и настоящего", — отметил он.

Депутат призвал всех относиться к символу бережно и уважительно. На автомобиле для ленточки лучше выбрать, к примеру, зеркало заднего вида.

Напомним, что ещё в 2022 году Госдума установила уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. За публичное осквернение георгиевской ленты грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В соответствии с законом этот символ может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а в иных случаях будет пресекаться законом.

Как нельзя носить георгиевскую ленту. Памятка от "Волонтёров Победы"

Как нельзя носить георгиевскую ленту

— прикреплять ленту на волосы, обувь, штаны; — завязывать ленту на сумках, рюкзаках, кошельках; — прикреплять ленту к бижутерии, часам; — прикреплять к одежде слишком много лент; — завязывать больше одной ленты на машине; — прикреплять ленту на животных и их одежду, использовать как ошейник или поводок.

Авторы Андрей Ананьев