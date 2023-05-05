Артековцы растянули 160-метровую георгиевскую ленту с подписями героев СВО

В детском лагере "Артек" прошла "Эстафета поколений наших героев за будущее России". В рамках акции ребята развернули 160-метровую георгиевскую ленту.

В детском лагере "Артек" прошла "Эстафета поколений наших героев за будущее России". Видео предоставлено Лайфу

Её подписали и передали участники специальной военной операции, находящиеся на передовой. Мероприятие состоялось на территории Национального парка "Крымский". Здесь, на кордоне "Красный Камень", в период фашистской оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны базировался Ялтинский партизанский отряд. Сейчас тут расположен Музей партизанской славы.

"Мы находимся на месте боевых действий, здесь совершали подвиги наши герои. Сегодняшняя молодёжь станет их достойными преемниками. Мы — потомки победителей. И сегодня мы также благодарим участников специальной военной операции, которые стоят на защите Родины", — обратился к участникам специальный представитель управляющего делами Президента РФ в Крыму и Севастополе Олег Подолько.

Дети также выразили благодарность защитникам Родины.

"Мы должны чтить героев Великой Отечественной войны, а также героев специальной военной операции, им важна наша поддержка. Российские солдаты являются для меня примером мужества, отваги. Благодаря сплочённости наш народ может победить любого врага", — выразила уверенность Злата Герасимова из Челябинска.