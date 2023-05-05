Группа добровольцев "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" ушла на СВО

Служить добровольцами в зону спецоперации отправились 19 активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты". Об этом рассказали в самой партии единороссов.

Добровольцы от "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" отправились в зону СВО. Фото © "Единая Россия"

Бойцы присоединятся к подразделению аэроразведки БАРС "Каскад", которое специализируется на управлении беспилотниками на дальних расстояниях. Добровольцы и до этого бывали в прифронтовых зонах и оказывали помощь жителям Донбасса. Сейчас они прошли отбор, боевую подготовку и приступят к новым обязанностям уже в другом статусе.

"Я хочу поблагодарить вас, ваших родителей за то, что воспитали вас такими. Мы все хотим, чтобы вы вернулись целыми и невредимыми, а наша победа наступила как можно быстрее. Будем рядом с вами и будем помогать вам", — сказал руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на встрече с ребятами.