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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 10:22
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Группа добровольцев "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" ушла на СВО

Добровольцы от "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" отправились в зону СВО. Фото © "Единая Россия"

Добровольцы от "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" отправились в зону СВО. Фото © "Единая Россия"

Служить добровольцами в зону спецоперации отправились 19 активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты". Об этом рассказали в самой партии единороссов.

Добровольцы от "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" отправились в зону СВО. Фото © "Единая Россия"

Добровольцы от "Молодой гвардии ЕР" и "Волонтёрской роты" отправились в зону СВО. Фото © "Единая Россия"

Бойцы присоединятся к подразделению аэроразведки БАРС "Каскад", которое специализируется на управлении беспилотниками на дальних расстояниях. Добровольцы и до этого бывали в прифронтовых зонах и оказывали помощь жителям Донбасса. Сейчас они прошли отбор, боевую подготовку и приступят к новым обязанностям уже в другом статусе.

"Я хочу поблагодарить вас, ваших родителей за то, что воспитали вас такими. Мы все хотим, чтобы вы вернулись целыми и невредимыми, а наша победа наступила как можно быстрее. Будем рядом с вами и будем помогать вам", сказал руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на встрече с ребятами.

Студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем
Студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем

Ранее боец подразделения "Каскад", депутат Госдумы Олег Колесников рассказал, что его отряд уничтожает позиции ВСУ, проводя разведку с уникальных беспилотников, способных "разглядеть" даже шевроны на одежде противника.

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Татьяна Миссуми
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