Студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем
Студент философского факультета МГУ имени Ломоносова отказался от гражданства Израиля и уехал в зону СВО в качестве добровольца. Об этом рассказал исполняющий обязанности декана факультета Алексей Козырев.
По его словам, молодой человек был на втором курсе. Студент лично пришёл к нему и заявил о своём намерении уйти добровольцем для участия в СВО.
"У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошёл в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация", — сказал Козырев на Всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "Россия сегодня".
По словам исполняющего обязанности декана, сейчас студент находится в Донбассе, он взял академический отпуск. Козырев считает, что в подобных ситуациях человек с двойным гражданством спрашивает себя о том, кем он является на самом деле.
Ранее Лайф писал о том, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Его поступком восхитился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков