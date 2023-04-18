ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 14:25
5468

Студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем

Студент философского факультета МГУ имени Ломоносова отказался от гражданства Израиля и уехал в зону СВО в качестве добровольца. Об этом рассказал исполняющий обязанности декана факультета Алексей Козырев.

По его словам, молодой человек был на втором курсе. Студент лично пришёл к нему и заявил о своём намерении уйти добровольцем для участия в СВО.

"У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошёл в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация", — сказал Козырев на Всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "Россия сегодня".

Путин поручил прописать соцгарантии для добровольцев из батальона Судоплатова
Путин поручил прописать соцгарантии для добровольцев из батальона Судоплатова

По словам исполняющего обязанности декана, сейчас студент находится в Донбассе, он взял академический отпуск. Козырев считает, что в подобных ситуациях человек с двойным гражданством спрашивает себя о том, кем он является на самом деле.

Ранее Лайф писал о том, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Его поступком восхитился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

BannerImage

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar