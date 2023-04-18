Студент МГУ променял гражданство Израиля на службу в зоне СВО добровольцем

Студент философского факультета МГУ имени Ломоносова отказался от гражданства Израиля и уехал в зону СВО в качестве добровольца. Об этом рассказал исполняющий обязанности декана факультета Алексей Козырев.

По его словам, молодой человек был на втором курсе. Студент лично пришёл к нему и заявил о своём намерении уйти добровольцем для участия в СВО.

"У него был паспорт гражданина Израиля. Двойное гражданство. Специально пошёл в посольство и отказался от гражданства Израиля, он в этой ситуации идентифицировал себя как россиянина, как русского. Это такая ситуация, она не придумана мной, это реальная ситуация", — сказал Козырев на Всероссийской стратегической студенческой сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности в медиагруппе "Россия сегодня".