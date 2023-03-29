Кремль восхищён мэром Воркуты из-за решения отправиться на СВО добровольцем
Песков восхитился решением мэра Воркуты отправиться добровольцем в зону СВО
Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить в зону СВО заслуживает восхищения и уважения, как и любого другого добровольца.
"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идёт воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города.