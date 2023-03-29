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29 марта, 10:15

Кремль восхищён мэром Воркуты из-за решения отправиться на СВО добровольцем

Песков восхитился решением мэра Воркуты отправиться добровольцем в зону СВО

<p>Ярослав Шапошников. Фото © VK / <a href="https://vk.com/shaposhnikovyaroslav?z=photo209897702_457239024/photos209897702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ярослав Шапошников</a></p>

Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить в зону СВО заслуживает восхищения и уважения, как и любого другого добровольца.

"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идёт воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", пояснил представитель Кремля.

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Напомним, мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города.

Татьяна Миссуми
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