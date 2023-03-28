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28 марта, 12:13

Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО

<p>Мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Фото © VK / <a href="https://vk.com/shaposhnikovyaroslav?z=photo209897702_457239024/photos209897702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ярослав Шапошников</a></p>

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зоне специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

Шапошников подчеркнул, что решение принято осознанно, и его уже поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Доброволец-депутат Хубезов рассказал, как вся семья отправилась вслед за ним в зону СВО

Доброволец-депутат Хубезов рассказал, как вся семья отправилась вслед за ним в зону СВО

А ранее добровольцами на линию фронта отправились депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Также в прошлом году мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.

Александра Вишнякова
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