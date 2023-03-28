Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО

Мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

Шапошников подчеркнул, что решение принято осознанно, и его уже поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба.