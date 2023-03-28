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Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 12:13
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Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

Шапошников подчеркнул, что решение принято осознанно, и его уже поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Доброволец-депутат Хубезов рассказал, как вся семья отправилась вслед за ним в зону СВО
Доброволец-депутат Хубезов рассказал, как вся семья отправилась вслед за ним в зону СВО

А ранее добровольцами на линию фронта отправились депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Также в прошлом году мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.

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Александра Вишнякова
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