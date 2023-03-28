Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Фото © VK / Ярослав Шапошников
Мэр Воркуты (Республика Коми) Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции. Вместе с чиновником отправятся служить пять сотрудников администрации города. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
Шапошников подчеркнул, что решение принято осознанно, и его уже поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба.
А ранее добровольцами на линию фронта отправились депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Также в прошлом году мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.