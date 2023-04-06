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6 апреля, 11:33

Путин поручил прописать соцгарантии для добровольцев из батальона Судоплатова

Все социальные гарантии для бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области должны быть прописаны должным образом. Такое требование озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Евгением Балицким.

"Все социальные гарантии тоже должны быть оформлены должным образом", — подчеркнул президент.

В свою очередь Балицкий доложил, что батальону Судоплатова уже присвоен официальный статус и номер, в апреле подразделение заключит контракт с ВС РФ и бойцов наконец-то обеспечат оружием.

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Ранее Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области. Вступить в ополчение могут все граждане России старше 18 лет и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области и РФ.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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