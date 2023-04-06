Путин поручил прописать соцгарантии для добровольцев из батальона Судоплатова
Все социальные гарантии для бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области должны быть прописаны должным образом. Такое требование озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Евгением Балицким.
"Все социальные гарантии тоже должны быть оформлены должным образом", — подчеркнул президент.
В свою очередь Балицкий доложил, что батальону Судоплатова уже присвоен официальный статус и номер, в апреле подразделение заключит контракт с ВС РФ и бойцов наконец-то обеспечат оружием.
Ранее Балицкий сообщил о начале формирования народного ополчения в Запорожской области. Вступить в ополчение могут все граждане России старше 18 лет и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области и РФ.