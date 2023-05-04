Депутат-доброволец рассказал о дронах, которые пробивают РЭБ и опознают азовцев по шевронам

Российские военные добровольческого разведотряда БАРС "Каскад" уничтожают позиции ВСУ, ведя разведку с уникальных беспилотников, способных "разглядеть" даже шевроны на одежде противника. Об этом рассказал боец подразделения, депутат Госдумы Олег Колесников в беседе с Ura.ru.

"Определили цель по скоплению техники и личного состава. Когда спускаемся вниз, смотрим, какие нашивки и шевроны на бойцах, какие антенны, техника. В совокупности это даёт понимание, что находится внизу", — пояснил он.

Колесников рассказал, как месяц назад они смогли уничтожить штаб "Азова"*. Засечь его удалось с дрона по антеннам, спецмашинам, шевронам и нашивкам, после чего из акватории Чёрного моря был нанесён удар точно по указанным координатам. Боец добавил, что наши беспилотники способны даже пробить завесу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Средства РЭБ противника ставят завесу помех на пути беспилотника. Когда ты пытаешься её пройти, нарушается связь с бортом. Обычный беспилотник "паникует" и падает от нехватки заряда, но наш аппарат благодаря бортовой программе автоматически ложится на обратный курс и выходит из зоны поражения", — объяснил он.

Далее беспилотник продолжает движение и ищет у РЭБ слабое место, которое есть всегда. И, действуя как "ледокол", в итоге пробивает завесу, заключил Колесников.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса Южной группировки войск отодвинули позиции украинских военных более чем на полтора километра на Кременском направлении в ЛНР.