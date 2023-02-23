Бывший советник Трампа рассказал, чем его восхищает Путин

Президент России Владимир Путин отстаивает традиционные ценности, которые страны Запада активно пытаются разрушить. Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в своём твиттере.

"Восхищает, что президент России говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает", — написал Флинн.