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23 февраля, 05:56

Бывший советник Трампа рассказал, чем его восхищает Путин

Экс-советник Трампа заявил, что Путин продвигает ценности, которые Запад пытается разрушить

Президент России Владимир Путин отстаивает традиционные ценности, которые страны Запада активно пытаются разрушить. Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в своём твиттере.

"Восхищает, что президент России говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает", — написал Флинн.

Эксперты ЭИСИ: Послание Путина было созвучно общественным трендам и запросам населения

Эксперты ЭИСИ: Послание Путина было созвучно общественным трендам и запросам населения

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет защищать своих детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.

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