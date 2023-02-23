Бывший советник Трампа рассказал, чем его восхищает Путин
Экс-советник Трампа заявил, что Путин продвигает ценности, которые Запад пытается разрушить
Президент России Владимир Путин отстаивает традиционные ценности, которые страны Запада активно пытаются разрушить. Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в своём твиттере.
"Восхищает, что президент России говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает", — написал Флинн.
Ранее в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет защищать своих детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.
Официальный сайт Президента России