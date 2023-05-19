Регион

Уведомления отключены

19 мая, 12:03

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Путин назвал противников России недоумками

Противники России не понимают, что наша страна создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии и это важнейшая основа нашей консолидации, которая крепнет перед лицом угроз, а разнообразие делает нас только сильнее, заявил президент Владимир Путин.

"А наши противники, люди с неоколониальным мышлением, — недоумки на самом деле — не понимают, что именно разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальным идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы только второе место. Почему второе? Да потому что недоумки", — подчеркнул глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Путин назвал противников России недоумками. Видео © LIFE

Президент добавил, что эти противники РФ не понимают, что под внешним давлением жители нашей страны только сплачиваются.

Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

А ранее президент уже заявлял, что Запад рассчитывал на крах экономики России из-за санкций, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров