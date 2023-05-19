Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Противники России не понимают, что наша страна создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии и это важнейшая основа нашей консолидации, которая крепнет перед лицом угроз, а разнообразие делает нас только сильнее, заявил президент Владимир Путин.

"А наши противники, люди с неоколониальным мышлением, — недоумки на самом деле — не понимают, что именно разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальным идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы только второе место. Почему второе? Да потому что недоумки", — подчеркнул глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.