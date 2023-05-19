"Семья семей": Эксперты ЭИСИ раскрыли секрет межнационального согласия в России

Российское общество поддерживает курс на межнациональное согласие, избранный президентом Владимиром Путиным. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ на тему "Семья семей: межнациональное согласие в России".

"Мы отчётливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия — это многонациональная страна, делает страну сильнее. Это две трети", — сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Глава государства не просто гарант межнационального мира и согласия в стране, а человек, который не словом, а делом укрепляет это межнациональное согласие. Такое мнение в ходе круглого стола высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. По его словам, особенно актуален этот курс сегодня, при повышенных внешних угрозах.

"Мы находимся в состоянии беспрецедентных вызовов, связанных с открытым противостоянием с Западом. Его агрессия носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. Для нашей страны чрезвычайно важна реакция на такие попытки, формирование стратегического видения. Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию", — сказал сегодня эксперт.

Тема межнационального согласия в России развивалась столетиями, и практически никогда не прекращались попытки дестабилизировать ситуацию. Причём основным каналом информационной атаки по вопросу межнациональных отношений остаются Интернет и социальные сети, ведь именно молодёжь — аудитория, наиболее представленная в виртуальной среде.

"Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку. Несмотря на то что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать призрачным поводом, возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться", — заметил политолог Александр Асафов.