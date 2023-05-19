Путин: Представители более 100 народов РФ получили награды за участие в СВО

Высокие боевые награды за участие в специальной военной операции получили представители более ста народов, населяющих РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он подчеркнул, что практически все народы России принимали участие в СВО. В роли как бойцов, так и волонтёров, которые оказывали помощь фронту и тылу.

"Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтёров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России", — отметил президент.