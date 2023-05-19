Путин: Только единство делает россиян сильными и непобедимыми
Россияне понимают, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.
По словам главы государства, в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, граждане сплотились и намного глубже и осознаннее чувствуют ответственность за Родину и её будущее. Путин отметил, что каждому человеку сейчас понятно, почему сплочённость общества растёт.
"Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми, а это главное, потому что от этого зависит наше существование. Все, хочу подчеркнуть, все это чувствуют и понимают умом, и душой, и сердцем", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе того же совещания президент заявил, что враги России не прекращают попыток атаковать её историю, культуру, духовные ценности. По словам Путина, против нас сейчас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда.