Путин: Только единство делает россиян сильными и непобедимыми

Россияне понимают, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, граждане сплотились и намного глубже и осознаннее чувствуют ответственность за Родину и её будущее. Путин отметил, что каждому человеку сейчас понятно, почему сплочённость общества растёт.

"Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми, а это главное, потому что от этого зависит наше существование. Все, хочу подчеркнуть, все это чувствуют и понимают умом, и душой, и сердцем", — подчеркнул российский лидер.