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19 мая, 12:19

Путин: Только единство делает россиян сильными и непобедимыми

Россияне понимают, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, граждане сплотились и намного глубже и осознаннее чувствуют ответственность за Родину и её будущее. Путин отметил, что каждому человеку сейчас понятно, почему сплочённость общества растёт.

"Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми, а это главное, потому что от этого зависит наше существование. Все, хочу подчеркнуть, все это чувствуют и понимают умом, и душой, и сердцем", — подчеркнул российский лидер.

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Ранее в ходе того же совещания президент заявил, что враги России не прекращают попыток атаковать её историю, культуру, духовные ценности. По словам Путина, против нас сейчас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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