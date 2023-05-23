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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 12:39
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Путин: Россия с помощью СВО пытается прекратить войну, затянувшуюся на 9 лет

Россия не начинала, а заканчивает ту войну, которая длится уже девять лет. Войну, на протяжении которой люди республик Донбасса беспрестанно отражают вражеские угрозы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Девять лет противник ведёт войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей Родины", сказал он.

Глава государства отметил, что, несмотря на эту несправедливость, проживающие там люди не стали чужими для России, которая, в свою очередь, делает всё, чтобы защитить их.

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Также в ходе церемонии Владимир Путин заявил, что РФ гордится участниками спецоперации на Украине. Он отметил их многонациональность.

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ТАСС / Барыбина Татьяна

Матвей Константинов
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