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2 июня, 15:10

Сгоревшие машины и дыры в домах: Лайф публикует видео руин в Шебекине после обстрелов ВСУ

Лайф публикует видео пожара и сгоревших после обстрелов ВСУ машин из Шебекина

Корреспондент Лайфа снял обстановку в городе Шебекино Белгородской области после обстрелов Вооружённых сил Украины.

Последствия обстрелов ВСУ Шебекина. Видео © LIFE

Местами город начинает походить на руины: на дорогах и во дворах стоят припаркованные когда-то автомобили, которые теперь вряд ли куда-то поедут — уж сильно обгорели после обстрелов. Многие окна в домах оказались выбиты, однако местные жители не сдаются — заклеивают повреждения скотчем. На земле и тротуаре виднеются ямы от прилётов вражеских снарядов, а на заборах частных домов зияют дыры. Жители закладывают мешками здания и склады, чтобы хотя бы туда ничего не залетело.

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Видео © LIFE

По данным нашего корреспондента, прямо сейчас в Шебекине разгорелся сильнейший пожар после очередного прилёта. Около десяти машин сгорели, осколками изрешетило маршрутку. Огонь также охватил один из жилых домов, который выгорел почти полностью.

Число раненых после вчерашнего обстрела Шебекина выросло до 16

Число раненых после вчерашнего обстрела Шебекина выросло до 16

Напомним, 1 июня украинская сторона на протяжении часа атаковала Шебекино. ВСУ выпустили по городу 850 снарядов. Сначала сообщалось о восьмерых раненых, однако сегодня стало известно, что пострадало 16 человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на восстановление повреждённых предприятий в Шебекине понадобится около 13 миллиардов рублей.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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