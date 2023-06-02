Сгоревшие машины и дыры в домах: Лайф публикует видео руин в Шебекине после обстрелов ВСУ
Лайф публикует видео пожара и сгоревших после обстрелов ВСУ машин из Шебекина
Корреспондент Лайфа снял обстановку в городе Шебекино Белгородской области после обстрелов Вооружённых сил Украины.
Последствия обстрелов ВСУ Шебекина. Видео © LIFE
Местами город начинает походить на руины: на дорогах и во дворах стоят припаркованные когда-то автомобили, которые теперь вряд ли куда-то поедут — уж сильно обгорели после обстрелов. Многие окна в домах оказались выбиты, однако местные жители не сдаются — заклеивают повреждения скотчем. На земле и тротуаре виднеются ямы от прилётов вражеских снарядов, а на заборах частных домов зияют дыры. Жители закладывают мешками здания и склады, чтобы хотя бы туда ничего не залетело.
Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Видео © LIFE
По данным нашего корреспондента, прямо сейчас в Шебекине разгорелся сильнейший пожар после очередного прилёта. Около десяти машин сгорели, осколками изрешетило маршрутку. Огонь также охватил один из жилых домов, который выгорел почти полностью.
Напомним, 1 июня украинская сторона на протяжении часа атаковала Шебекино. ВСУ выпустили по городу 850 снарядов. Сначала сообщалось о восьмерых раненых, однако сегодня стало известно, что пострадало 16 человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на восстановление повреждённых предприятий в Шебекине понадобится около 13 миллиардов рублей.
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