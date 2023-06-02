Сгоревшие машины и дыры в домах: Лайф публикует видео руин в Шебекине после обстрелов ВСУ

Местами город начинает походить на руины: на дорогах и во дворах стоят припаркованные когда-то автомобили, которые теперь вряд ли куда-то поедут — уж сильно обгорели после обстрелов. Многие окна в домах оказались выбиты, однако местные жители не сдаются — заклеивают повреждения скотчем. На земле и тротуаре виднеются ямы от прилётов вражеских снарядов, а на заборах частных домов зияют дыры. Жители закладывают мешками здания и склады, чтобы хотя бы туда ничего не залетело.