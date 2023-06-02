На восстановление пострадавших в Шебекине предприятий требуется 13 млрд рублей
В городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало десять предприятий, на восстановление которых нужно около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Десять предприятий на сегодняшний день пострадало. Примерно порядка 13 миллиардов рублей нужно на восстановление этих предприятий", — сказал глава Белгородской области в разговоре с журналистами.
Ранее губернатор сообщил, что накануне в Шебекино со стороны Украины прилетело более 850 снарядов. Лайф публиковал видео последствий обстрела одного из жилых домов. На кадрах видно, что огромные куски бетона валяются на лестнице, а с пролёта через огромную дыру видно квартиру внутри.
Telegram / "Белгород № 1"