На восстановление пострадавших в Шебекине предприятий требуется 13 млрд рублей

В городе Шебекино Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало десять предприятий, на восстановление которых нужно около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.