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2 июня, 13:46

В Белгороде беспилотник упал у жилых домов, пострадало два человека

В Белгороде беспилотник упал на газон рядом с жилыми домами, в результате пострадало два человека, повреждены автомобиль и окна в квартирах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, рассказывая о происшествиях за сутки.

"В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА с последующим взрывом. Есть двое пострадавших... Повреждены один автомобиль, окна в девяти квартирах МКД и три оконных проёма в торговых помещениях", — написал он в телеграм-канале.

Одного пострадавшего с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй с лёгкими ушибами от госпитализации отказался.

Момент взрыва беспилотника в Белгороде сняла камера наблюдения в магазине

Момент взрыва беспилотника в Белгороде сняла камера наблюдения в магазине

А накануне мощный взрыв произошёл на улице Щорса в Белгороде. В радиусе 300 метров от места происшествия побило окна. Оказалось, что на проезжую часть упали обломки беспилотника, Вячеслав Гладков опубликовал их фото.

Обложка ©

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Александра Вишнякова
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