Гладков: Более четырёх тысяч жителей Белгородской области размещены в ПВР
Один из пунктов временного размещения в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Число жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области, перевезённых в пункты временного размещения из-за обстрелов ВСУ, составляет четыре тысячи. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"На сегодня в пунктах временного размещения у нас находятся более четырёх тысяч человек", — рассказал он в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Кроме того, свою лепту вносят и неравнодушные земляки. Многие привозят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода одежду и предметы первой необходимости.
"Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся", — подчеркнул Гладков.
Ранее Лайф сообщал, что при вчерашнем обстреле ВСУ Шебекинского округа погибли две женщины — в Новой Таволжанке и Безлюдовке. Кроме того, пострадало несколько человек: осколочные ранения получила ещё одна жительница, а также мужчина. А в результате атаки на село Соболевка погибли три человека и семеро пострадали.