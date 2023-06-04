Гладков: Более четырёх тысяч жителей Белгородской области размещены в ПВР

Число жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области, перевезённых в пункты временного размещения из-за обстрелов ВСУ, составляет четыре тысячи. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На сегодня в пунктах временного размещения у нас находятся более четырёх тысяч человек", — рассказал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Кроме того, свою лепту вносят и неравнодушные земляки. Многие привозят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода одежду и предметы первой необходимости.

"Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся", — подчеркнул Гладков.