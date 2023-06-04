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4 июня, 06:35

Гладков: Более четырёх тысяч жителей Белгородской области размещены в ПВР

<p>Один из пунктов временного размещения в Белгороде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2426" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков </a></p>

Один из пунктов временного размещения в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Число жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области, перевезённых в пункты временного размещения из-за обстрелов ВСУ, составляет четыре тысячи. Об этом в воскресенье утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На сегодня в пунктах временного размещения у нас находятся более четырёх тысяч человек", — рассказал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Кроме того, свою лепту вносят и неравнодушные земляки. Многие привозят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода одежду и предметы первой необходимости.

"Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся", — подчеркнул Гладков.

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Ранее Лайф сообщал, что при вчерашнем обстреле ВСУ Шебекинского округа погибли две женщины — в Новой Таволжанке и Безлюдовке. Кроме того, пострадало несколько человек: осколочные ранения получила ещё одна жительница, а также мужчина. А в результате атаки на село Соболевка погибли три человека и семеро пострадали.

Николь Вербер
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