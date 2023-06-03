Гладков: Две женщины погибли при обстреле ВСУ Шебекинского округа

ВСУ с утра обстреливают Шебекинский округ Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали Новая Таволжанка и Безлюдовка.

"В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Ещё одна женщина пострадала — у неё осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела повреждены два дома — выбиты окна и посечены фасады", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ещё одна женщина , погибла в Безлюдовке, у неё зафиксировали множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Также мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Кроме того, под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна в трёх частных жилых домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия, сообщил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.