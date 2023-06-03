600 детей из Шебекина и Грайворона отправили на летние каникулы в другие регионы
Дети из Белгородской области проведут летние каникулы в более отдалённых от российско-украинской границы регионах. Такое решение было принято из соображений безопасности.
По информации SHOT, 300 школьников из Шебекинского городского округа поехали в Калужскую область, и ещё 300 детей из Грайворона — в Ярославскую. Они проведут лето в детских лагерях и на базах отдыха.
Родители в Белгородской области проводили детей на базы отдыха в другие регионы, где они проведут летние каникулы. Видео © t.me / SHOT
Обстановка во время отъезда была спокойная: родители рады, что их дети будут в безопасности. Сами школьники сказали, что им немного страшно, но всё-таки интересно посмотреть новые места и завести новых друзей.
В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число обстрелов ВСУ Шебекина сократилось в сравнении с предыдущим днём. Тем не менее ситуация в Шебекинском округе по-прежнему опасная. Украинские войска бьют по гражданским объектам и наносят удары по мирному населению. 1 июня ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По городу было выпущено 850 снарядов. Изначально сообщалось, что в результате пострадало восемь человек. При этом украинские диверсанты на территорию области попасть не смогли. 2 июня 16 человек получили ранения в результате обстрела города. А в селе Соболевка не обошлось без погибших — жертвами ударов ВСУ стали два мирных жителя.
t.me / SHOT