600 детей из Шебекина и Грайворона отправили на летние каникулы в другие регионы

Дети из Белгородской области проведут летние каникулы в более отдалённых от российско-украинской границы регионах. Такое решение было принято из соображений безопасности.

По информации SHOT, 300 школьников из Шебекинского городского округа поехали в Калужскую область, и ещё 300 детей из Грайворона — в Ярославскую. Они проведут лето в детских лагерях и на базах отдыха.

Родители в Белгородской области проводили детей на базы отдыха в другие регионы, где они проведут летние каникулы. Видео © t.me / SHOT