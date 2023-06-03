Гладков: Эвакуированные жители Шебекина получат пенсию досрочно

Жители города Шебекино Белгородской области получат пенсии досрочно. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения её в июне. Обращаться нужно на главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания", — написал глава региона..

Губернатор рассказал и о других мерах помощи гражданам. В частности, покинувшие дома жители не будут платить квартплату до возвращения, сотрудникам бюджетной, муниципальной или региональной сферы зарплату начислят до 2 и 5 июня, льготники смогут получить лекарства в пунктах временного размещения или обратившись к врачу в населённом пункте.