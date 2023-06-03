Два молодых парня получили тяжёлые травмы при очередном обстреле Шебекина

Два человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области, в тяжёлом состоянии они доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что им оказывается медицинская помощь.