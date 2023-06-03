Два молодых парня получили тяжёлые травмы при очередном обстреле Шебекина
Белгородский губернатор Гладков: Два человека пострадали при обстреле Шебекина
Два человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области, в тяжёлом состоянии они доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что им оказывается медицинская помощь.
Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированным атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском округе: ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины почти весь день шли обстрелы Шебекина: по городу выпустили 850 снарядов. В результате пострадало 16 человек. Принято решение запретить движение транспорта в округе на нескольких участках.
t.me / Настоящий Гладков