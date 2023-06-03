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3 июня, 07:26

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Шебекине

Гладков: Число обстрелов ВСУ Шебекина сократилось в сравнении с предыдущим днём

<p>Последствия обстрелов ВСУ Шебекина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2371?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрелов ВСУ Шебекина. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Количество обстрелов города Шебекино Белгородской области значительно сократилось, тем не менее ситуация по-прежнему опасная. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хотя количество обстрелов Шебекина значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днём, но всё равно остаётся пока опасным", — заявил он в своём телеграм-канале.

Глава области отметил, что сегодняшняя ночь прошла довольно беспокойно, над Белгородом работала ПВО. Гладков также рассказал о последствиях атаки ВСУ. Самые тяжёлые из них, по его словам, в Соболевке Валуйского округа, а в посёлке Разумное оказались повреждены многие автомобили.

Губернатор добавил, что в течение дня продолжит работать с отселёнными жителями Шебекинского округа. У населения скопилось много вопросов, на которые помогут ответить информационные центры, созданные в каждом пункте временного размещения, подчеркнул Гладков.

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Как уже рассказывал Лайф, в Шебекинском округе сложилась опасная ситуация из-за массированных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Украинские войска бьют по гражданским объектам и наносят удары по мирному населению. Так, накануне сообщалось, что 16 человек получили ранения в результате обстрела города. А в селе Соболевка не обошлось без погибших — жертвами ударов ВСУ стали два мирных жителя.

Николь Вербер
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