Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Шебекине

Количество обстрелов города Шебекино Белгородской области значительно сократилось, тем не менее ситуация по-прежнему опасная. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хотя количество обстрелов Шебекина значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днём, но всё равно остаётся пока опасным", — заявил он в своём телеграм-канале.

Глава области отметил, что сегодняшняя ночь прошла довольно беспокойно, над Белгородом работала ПВО. Гладков также рассказал о последствиях атаки ВСУ. Самые тяжёлые из них, по его словам, в Соболевке Валуйского округа, а в посёлке Разумное оказались повреждены многие автомобили.

Губернатор добавил, что в течение дня продолжит работать с отселёнными жителями Шебекинского округа. У населения скопилось много вопросов, на которые помогут ответить информационные центры, созданные в каждом пункте временного размещения, подчеркнул Гладков.