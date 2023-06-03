Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Шебекине
Гладков: Число обстрелов ВСУ Шебекина сократилось в сравнении с предыдущим днём
Последствия обстрелов ВСУ Шебекина. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Количество обстрелов города Шебекино Белгородской области значительно сократилось, тем не менее ситуация по-прежнему опасная. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Хотя количество обстрелов Шебекина значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днём, но всё равно остаётся пока опасным", — заявил он в своём телеграм-канале.
Глава области отметил, что сегодняшняя ночь прошла довольно беспокойно, над Белгородом работала ПВО. Гладков также рассказал о последствиях атаки ВСУ. Самые тяжёлые из них, по его словам, в Соболевке Валуйского округа, а в посёлке Разумное оказались повреждены многие автомобили.
Губернатор добавил, что в течение дня продолжит работать с отселёнными жителями Шебекинского округа. У населения скопилось много вопросов, на которые помогут ответить информационные центры, созданные в каждом пункте временного размещения, подчеркнул Гладков.
Как уже рассказывал Лайф, в Шебекинском округе сложилась опасная ситуация из-за массированных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Украинские войска бьют по гражданским объектам и наносят удары по мирному населению. Так, накануне сообщалось, что 16 человек получили ранения в результате обстрела города. А в селе Соболевка не обошлось без погибших — жертвами ударов ВСУ стали два мирных жителя.