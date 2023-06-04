Российские военные приземлили в Курской области беспилотник "Азова"
Курский губернатор Старовойт: Военные РФ приземлили в Судже беспилотник "Азова"
Беспилотник, который приземлили в Судже. Обложка © t.me / Роман Старовойт
Российские военные приземлили украинский беспилотник в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"*, — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за ночь в регионе сбили и посадили девять украинских дронов. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.
* Запрещённая в России террористическая организация.