Российские военные приземлили в Курской области беспилотник "Азова"

Российские военные приземлили украинский беспилотник в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"*, — написал губернатор в телеграм-канале.

Под Феодосией нашли ещё один невзорвавшийся украинский дрон

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за ночь в регионе сбили и посадили девять украинских дронов. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.