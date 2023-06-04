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4 июня, 20:14

Российские военные приземлили в Курской области беспилотник "Азова"

Курский губернатор Старовойт: Военные РФ приземлили в Судже беспилотник "Азова"

<p>Беспилотник, который приземлили в Судже. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Беспилотник, который приземлили в Судже. Обложка © t.me / Роман Старовойт

Российские военные приземлили украинский беспилотник в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"*, — написал губернатор в телеграм-канале.

Под Феодосией нашли ещё один невзорвавшийся украинский дрон

Под Феодосией нашли ещё один невзорвавшийся украинский дрон

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за ночь в регионе сбили и посадили девять украинских дронов. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Артур Лапсаков
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