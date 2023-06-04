Под Феодосией нашли ещё один невзорвавшийся украинский дрон
Обложка © t.me / "Mash на волне"
В районе Феодосии был найден ещё один невзорвавшийся украинский беспилотник. Место оцеплено, экстренные службы ждут взрывотехников, чтобы уничтожить аппарат.
Невзорвавшийся дрон ВСУ близ трассы "Таврида". Фото © t.me / "Mash на волне"
По информации телеграм-канала "Mash на волне", БПЛА заметил водитель, ехавший по "Тавриде". Трассу на участке, где находится беспилотник, пока перекрыли. Водителей просят объезжать по другой дороге.
Уточняется, что найденный дрон — китайский коммерческий беспилотник Migun 5. Такие БПЛА украинские войска ранее оборудовали взрывчаткой.
Напомним, в ночь на воскресенье в Крыму система ПВО сбила пять украинских дронов, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ. Один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием с территории эвакуировали 50 человек.