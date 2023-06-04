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4 июня, 13:25

Под Феодосией нашли ещё один невзорвавшийся украинский дрон

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_na_volne" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на волне"</a></p>

Обложка © t.me / "Mash на волне"

В районе Феодосии был найден ещё один невзорвавшийся украинский беспилотник. Место оцеплено, экстренные службы ждут взрывотехников, чтобы уничтожить аппарат.

Невзорвавшийся дрон ВСУ близ трассы "Таврида". Фото © t.me / "Mash на волне"

Невзорвавшийся дрон ВСУ близ трассы "Таврида". Фото © t.me / "Mash на волне"

По информации телеграм-канала "Mash на волне", БПЛА заметил водитель, ехавший по "Тавриде". Трассу на участке, где находится беспилотник, пока перекрыли. Водителей просят объезжать по другой дороге.

Уточняется, что найденный дрон — китайский коммерческий беспилотник Migun 5. Такие БПЛА украинские войска ранее оборудовали взрывчаткой.

На севере Крыма сбили беспилотник

На севере Крыма сбили беспилотник

Напомним, в ночь на воскресенье в Крыму система ПВО сбила пять украинских дронов, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ. Один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием с территории эвакуировали 50 человек.

Ирина Фальке
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