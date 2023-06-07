В Москве в пожаре, где погиб ребёнок, пострадало ещё четверо детей и двое взрослых
После пожара в жилом доме в Москве госпитализировано шесть человек
В Москве в результате пожара в жилом доме, который унёс жизнь одного ребёнка, госпитализированы шесть человек, среди которых ещё четверо детей. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
Последствия пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"В результате пожара погиб 9-летний мальчик... По предварительной информации, госпитализированы шесть человек, в том числе четыре ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент рассматриваются различные версии причин случившегося, в том числе неисправность электропроводки. Точные обстоятельства пожара будут известны по результатам экспертизы.
Напомним, на Ленинском проспекте в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Telegram / Прокуратура Москвы