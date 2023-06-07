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7 июня, 08:12

В Москве в пожаре, где погиб ребёнок, пострадало ещё четверо детей и двое взрослых

После пожара в жилом доме в Москве госпитализировано шесть человек

В Москве в результате пожара в жилом доме, который унёс жизнь одного ребёнка, госпитализированы шесть человек, среди которых ещё четверо детей. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Последствия пожара в доме на Ленинском проспекте в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В результате пожара погиб 9-летний мальчик... По предварительной информации, госпитализированы шесть человек, в том числе четыре ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.

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На данный момент рассматриваются различные версии причин случившегося, в том числе неисправность электропроводки. Точные обстоятельства пожара будут известны по результатам экспертизы.

Напомним, на Ленинском проспекте в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков
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