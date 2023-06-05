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5 июня, 11:58

В центре Москвы загорелся ресторан китайской кухни

Пожар произошёл в ресторане китайской кухни "Тан" в Оружейном переулке в центре Москвы, на месте работают экстренные службы.

Пожар произошёл в ресторане китайской кухни "Тан" в Оружейном переулке в центре Москвы. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"

Заведение находится на втором этаже трёхэтажного здания. На месте наблюдается сильное задымление. О пострадавших сведений нет.

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А ранее сообщалось о задымлении в детском отделении больницы в Коммунарке. Позже в МЧС уточнили, что в одном из лечебных корпусов, который ещё не введён в эксплуатацию, сработала ложная пожарная тревога.

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Телеграм-канал "Новости Москвы"

Александра Вишнякова
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