В центре Москвы загорелся ресторан китайской кухни
Пожар произошёл в ресторане китайской кухни "Тан" в Оружейном переулке в центре Москвы, на месте работают экстренные службы.
Пожар произошёл в ресторане китайской кухни "Тан" в Оружейном переулке в центре Москвы. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"
Заведение находится на втором этаже трёхэтажного здания. На месте наблюдается сильное задымление. О пострадавших сведений нет.
А ранее сообщалось о задымлении в детском отделении больницы в Коммунарке. Позже в МЧС уточнили, что в одном из лечебных корпусов, который ещё не введён в эксплуатацию, сработала ложная пожарная тревога.
Телеграм-канал "Новости Москвы"