При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

При пожаре в одном из складских зданий для горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции в Уфе пострадал один человек, его госпитализировали в тяжёлом состоянии в Республиканский ожоговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

О пожаре стало известно сегодня в 19:05 по московскому времени, горят 60 кубов горюче-смазочных материалов в одном из складских зданий на улице Малая Силикатная.

Пожар склада ГСМ в Уфе. Видео © LIFE

К месту происшествия оперативно направились службы МЧС России. Пожару присвоен третий ранг, для тушения используется 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Угроз для ж/д путей и находящихся на стоянке цистерн нет. Причина пожара устанавливается.