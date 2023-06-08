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8 июня, 12:03

Трёхметровые языки пламени вырываются из-под земли на месте пожара на газопроводе в Москве

Спасатели приступили к тушению пожара на газовом трубопроводе в Москве

В Москве пожарные тушат возгорание на газовом трубопроводе. Приступить к его ликвидации удалось не сразу, так как не было возможности перекрыть поступающий газ. Лайф делится кадрами с места ЧП.

Пожар на газовом трубопроводе в Москве. Видео © LIFE

На них видно, что огонь пока ещё продолжает вырываться. Специалистам пришлось ждать, когда газ прогорит в трубе, и только после этого приступить к работе. Также спасатели приняли меры, чтобы защитить от возгорания ближайшее здание и припаркованную рядом машину.

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Напомним, в Москве произошёл пожар на газовом трубопроводе, в результате погиб один человек. Возгорание началось в административном здании на Песчаной улице, пламя поднялось на несколько метров.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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