Трёхметровые языки пламени вырываются из-под земли на месте пожара на газопроводе в Москве
Спасатели приступили к тушению пожара на газовом трубопроводе в Москве
В Москве пожарные тушат возгорание на газовом трубопроводе. Приступить к его ликвидации удалось не сразу, так как не было возможности перекрыть поступающий газ. Лайф делится кадрами с места ЧП.
Пожар на газовом трубопроводе в Москве. Видео © LIFE
На них видно, что огонь пока ещё продолжает вырываться. Специалистам пришлось ждать, когда газ прогорит в трубе, и только после этого приступить к работе. Также спасатели приняли меры, чтобы защитить от возгорания ближайшее здание и припаркованную рядом машину.
Напомним, в Москве произошёл пожар на газовом трубопроводе, в результате погиб один человек. Возгорание началось в административном здании на Песчаной улице, пламя поднялось на несколько метров.
LIFE