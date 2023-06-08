Трёхметровые языки пламени вырываются из-под земли на месте пожара на газопроводе в Москве

В Москве пожарные тушат возгорание на газовом трубопроводе. Приступить к его ликвидации удалось не сразу, так как не было возможности перекрыть поступающий газ. Лайф делится кадрами с места ЧП.

Пожар на газовом трубопроводе в Москве. Видео © LIFE

На них видно, что огонь пока ещё продолжает вырываться. Специалистам пришлось ждать, когда газ прогорит в трубе, и только после этого приступить к работе. Также спасатели приняли меры, чтобы защитить от возгорания ближайшее здание и припаркованную рядом машину.