Газовая труба загорелась в Москве, один человек погиб
В районе Сокол в Москве произошёл пожар на газовом трубопроводе, в результате погиб один человек. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, пожар произошёл в административном здании на Песчаной улице, пламя поднимается на высоту нескольких метров. Сейчас на месте работают экстренные службы.
А вечером 7 июня загорелась квартира в одной из многоэтажек на проспекте Вернадского в Москве. В результате тоже погиб один человек. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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ТАСС / Сергей Бобылев