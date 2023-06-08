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8 июня, 10:59

Газовая труба загорелась в Москве, один человек погиб

В районе Сокол в Москве произошёл пожар на газовом трубопроводе, в результате погиб один человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пожар произошёл в административном здании на Песчаной улице, пламя поднимается на высоту нескольких метров. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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А вечером 7 июня загорелась квартира в одной из многоэтажек на проспекте Вернадского в Москве. В результате тоже погиб один человек. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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