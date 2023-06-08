В МЧС рассказали о "хулигане", помогающем спасателям вскрывать двери на пожарах
При вскрытии и разборке сгоревших конструкций на пожарах российским спасателям практически ежедневно помогает "хулиган". Об одном из самых полезных инструментов с необычным названием рассказали в пресс-службе МЧС России.
Инструмент Халлигана в паре с топором или кувалдой — эффективный способ по вскрытию дверей. В просторечии прибор зовётся "хулиганом", а напоминает он фомку. "Хулиган", оснащённый с одной стороны специальным наконечником, а с другой — крюком, может отпереть не только закрытую дверь, но и срывать петли, и даже открыть крышку гидранта, поэтому его польза для пожарных неоценима.
"Хулиган". Фото © Getty Images / BanksPhotos
"Хулиган" предназначен для выполнения рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций при пожаре. В первую очередь — это вскрытие дверей", — пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что весит такой лом примерно три килограмма.
Немаловажную роль в работе спасателем играет и физическая выносливость. Так, в Курске спасатели 10 минут держали девушку голыми руками на высоте 15-го этажа, тем самым сохранив ей жизнь.