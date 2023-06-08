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8 июня, 09:37

В МЧС рассказали о "хулигане", помогающем спасателям вскрывать двери на пожарах

При вскрытии и разборке сгоревших конструкций на пожарах российским спасателям практически ежедневно помогает "хулиган". Об одном из самых полезных инструментов с необычным названием рассказали в пресс-службе МЧС России.

Инструмент Халлигана в паре с топором или кувалдой — эффективный способ по вскрытию дверей. В просторечии прибор зовётся "хулиганом", а напоминает он фомку. "Хулиган", оснащённый с одной стороны специальным наконечником, а с другой — крюком, может отпереть не только закрытую дверь, но и срывать петли, и даже открыть крышку гидранта, поэтому его польза для пожарных неоценима.

"Хулиган". Фото © Getty Images / BanksPhotos

"Хулиган". Фото © Getty Images / BanksPhotos

"Хулиган" предназначен для выполнения рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций при пожаре. В первую очередь — это вскрытие дверей", — пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что весит такой лом примерно три килограмма.

В Курске пожарные сделали искусственное дыхание коту, который надышался дымом

В Курске пожарные сделали искусственное дыхание коту, который надышался дымом

Немаловажную роль в работе спасателем играет и физическая выносливость. Так, в Курске спасатели 10 минут держали девушку голыми руками на высоте 15-го этажа, тем самым сохранив ей жизнь.

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МЧС России

Максим Плетнёв
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